تيم حسن ممثلا ومخرجا في أحدث أفلامه "الزير سالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان تيم حسن عن خوضه تجربته الإخراجية الأولى بفيلم "الزير سالم"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتب تيم حسن: "أعلن عن التعاقد مع مجموعة mbc، ممثلة مع mbc studios، على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم الذي سيكون من إخراجي وسأجسد فيه شخصية الزير سالم، هي خطوتي الأولى إخراجيًا وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله، كـتابة بشار عباس معالجة درامية ماهر منصور تطوير محتوى أحمد ندا، الأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور ‫الزير سالم".

وتابع: "كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتًا؛ إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد ولازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير".

وأضاف: "متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له بعد غياب ١٥ عاما هنا في فيلم ‫الزير سالم، أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة، فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنىً فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم.MBC".