بالصور| أبطال فيلم "90 يوم" يحتفلون بطرحه في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق عمل فيلم "90 يوم"، بطرحه في دور العرض السينمائي، وحضروا عرضا خاصا أقيم في سينما موفي بوليفارد (رياض سيتي) مساء يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري، قبل إطلاقه أمس الخميس في دور العرض بالسعودية.

وبنفس اليوم ينطلق الفيلم في دور العرض بالكويت، ثم في مصر يوم 24 أغسطس.

وكان من بين الحضور، مخرج الفيلم خالد الحربي، ومنتجه فيصل الحربي، إلى جانب أبطال الفيلم مروة محمد، فيصل الزهراني، سناء بكر يونس، عبدالعزيز السكيرين، محمد الهاشم، ود أسامة، وبدر المطرفي.

كما شهد العرض حضور: سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، الفنان علي إبراهيم، المخرج فطيس بقنه، المنتج صالح الفوزان، النقاد د. فهد اليحيا، خالد ربيع، محمد السحيمي، ورجا العتيبي، الفنان سمير الناصر، والأديب محمد المزيني.

الفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتتناول أحداثه في إطار درامي، قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة. يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة كوميدية.