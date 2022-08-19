"وضع يده على كتفه".. كيف علق محمد لطفي على صورته مع نجل عمرو دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة عبدالله نجل النجم عمرو دياب في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

ونشر لطفي، الصورة التي وضع فيها "عبدالله" يده على كتف "لطفي"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ما شاء الله على الحبيب الغالي عبد الله عمرو دياب".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "ما شاء الله، الله يبارك"، "الفنان الجميل"، "المتواضع وعبدالله"، "الفنان المحترم".

يذكر أن، محمد لطفي يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر وعدد من الفنانين.