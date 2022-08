شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إيرادات فيلم Minions: The Rise of Gru فى مصر تصل إلى 708 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Minions: The Rise of Gru إيرادات فى مصر وصلت إلى 708 آلاف دولار بشباك التذاكر فى مصر، وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فيلم الأنيميشن الجديد من إخراج المخرج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.