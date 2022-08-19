شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن الحاج أحمد" يجمع رحمة أحمد ومصطفى غريب مرة أخرى بعد "الكبير أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نجوم مسلسل "الكبير أوى 6" الشباب" الذى بروز في أحداث الجزء السادس الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، مرشحون بقوة في الأعمال الكوميدية الجديدة وخاصة السينمائية، وأبرزهم رحمة أحمد، ومصطفى غريب، الذان تعاقدا على المشاركة في بطولة فيلم "ابن الحاج أحمد" مع النجم شيكو والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

ويجمع "ابن الحاج أحمد" رحمة أحمد ومصطفى غريب بعد تألقهما في مسلسل "الكبير أوى 6"، حيث قدمت رحمة شخصية "مربوحة" التي تزوجها الكبير (أحمد مكى) لمشاركته في رعاية أبنائه، فيما جسد مصطفى غريب شخصية "العترة" ابن الكبير الذى تناول مشروب جعله يتحول إلى شاب كبير بعقل طفل يبع 7 سنوات وظهرت العديد من المفارقات بين رحمة ومصطفى خلال أحداث المسلسل.



رحمة احمد ومصطفى غريب

فيلم "ابن الحاج أحمد" يسجل البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيداً عن هشام ماجد، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.



رحمة احمد