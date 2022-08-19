شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تؤكد مزاعم أنجلينا جولى بتعرضها للعنف من براد بيت في شجار الطائرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع pagesix عن صورة لإصابة أنجلينا جولي التي يتزعم أنها أصيبت بها في معركة مع براد بيت زوجها السابق خلال شجار في سبتمبر 2016 على متن طائرة خاصة، ونشر الموقع الصورة للنجمة الفائزة بجائزة الأوسكار وعلي يدها كدمات.

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل تم تسريب وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالى "أف بى آى" أتدعى أن براد بيت وأنجلينا جولى دخلا فى شجار لفظى وجسدى، بينما كانا على متن طائرتهما الخاصة التى كانت أقلعت من باريس إلى لوس أنجلوس يوم 14 سبتمبر 2016.

وفى يوم 19 سبتمبر من ذلك العام، تقدمت جولى بطلب الطلاق، ولا يزال الاثنان فى معركة قضائية بشأن حضانة الأطفال.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى قد فتح تحقيقا فى هذا الشجار، الذى صار يعرف باسم "قضية الطائرة الخاصة"، وفى الرحلة، أطلق براد بيت كلمة نابية على أحد أطفاله، واتهم جولى بـ"تخريب الأسرة".

ولم يقتصر شجار بيت على زوجته جولى، فطال أيضا ابنه مادوكس، ويعتقد أن الغضب المتبادل الذى بدأ تحت تأثير الكحول، سرعان ما تحول إلى شجار لفظى وجسدى.

ولم يفرج "أف بى آى" عن نتائج التحقيق بشكل كامل، لكن ما تسرب يفيد بأن الممثل وجه اتهامات متعددة لزوجته وأبنائه الستة أثناء الرحلة، فى حين زعمت أنجلينا جولى بأنها تعرضت لجروح من جراء اعتداء بيت عليها، وأعطت مكتب التحقيقات الفيدرالى صورا فى محاولة لإثبات الاعتداء، فى المقابل، ينفى بيت جميع مزاعم زوجته السابقة.