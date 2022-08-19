هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة جريئة بالجمبسوت الكهربائي

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - تصدتر “النجمة اللبنانية” هيفاء وهبي حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اطلالاتها المتكررة وبصورها التي تُظهر فيها وهبي جمالها الأخّاذ.

وفي احدث هذه الاطالالات، نشرت هيفاء وهبي صورًا لها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارًا واسعًا كما انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومحبّيها الذين لفتتهم الصور التي تظهر فيها وهبي بوضعيّات جريئة وملابس لافتة.

وأطلّت هيفاء وهبي في الصور بجمبسوت ملوّن متلألئ بالخرز إضافة إلى المجوهرات التي أضفت المزيد من الجمال والإشعاع.

وعلقت هيفاء على الصور المنشورة عبر حسابها، قائلة: “لا أتمكن من مقاومة الجمبسوت المُذهلة لميخائيل شمعون، لذلك ارتديته مرة أخرى قبل أن أتوجه لعطلة صيفية”.

وجاءت إطلالة النجمة اللبنانية غير التقليدية بصيحة الجمبسوت الذي يطلق عليه “الكهربائي”، نظراً لتفاصيله التي تشبه الأسلاك الكهربائية، واحتوائه على مجموعة ألوان متنوعة، جاءت على شكل شرائط طولية ومتشابكة وممتدة على طول قماش الجمبسوت الذي جاء باللون الأسود ومبطناً، ما أضاف حركة مرحة إلى قماش قطعة ملابسها.

كما تميز الجمبسوت بالحمالات الملونة، التي جاءت بتصميم متصل مع منطقة الصدر وعلى شكل دائري، ومكشوف عند الظهر، كما أبرزت قصته رشاقة خصر هيفاء وأنوثتها الطاغية، وانتعلت هيفاء وهبي مع هذه الإطلالة، صندلاً بلون معدني مفتوحاً من الأمام مع الشرائط الرفيعة، بينما تركت شعرها الناعم الأسود منسدلاً على الأكتاف مع تطبيقها للمكياج المفضل لها بالستايل الدخاني والرموش البارزة.