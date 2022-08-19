شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تتصدر التريند بعد تغطيتها المميزة لحفل على الحجار بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت قناة الحياة قائمة التريند على تويتر، وذلك بعد بثها المتميز والمباشر لحفل النجم الكبير على الحجار فى فعاليات مهرجان القلعة وهو الحفل الذي كان كامل العدد.

وانطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه أول أمس الأربعاء، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.