شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شذى تكشف أسباب اختفاءها الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شذى، إنه ولدت فى السعودية، وعاشت مع والديها حتى بدأت حرب الخليج فعادت إلى مصر واستقرت في الزقازيق بمحافظة الشرقية محل ميلاد والدتها، وأكملت تعليمها لافتة إلى أن بدايتها الفنية عندما عملت في مجال التمثيل، وهي طفلة فمثلت دوراً في فيلم "الجراج" مع النجمة نجلاء فتحي وبعدما كبرت تحولت للغناء وشاركت في بعض شرائط الريمكس .

وأضافت الفنانة شذى، خلال حوارها ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، السبب في اختفاءها الفترة الماضية وفاة والدتها ثم والدها ثم الثورات التي حدثت والأحداث المختلفة ونزل ألبوم عام 2016 ولم يأخذ حقه ثم أزمة كورونا.

وتابعت الفنانة شذى، تعاقدت مع شركة للأسف لم تفى بوعدها وقررت فسخ التعاقد معها، وبمجرد أن فسخت التعاقد تم التعاقد مع شركة جديدة وهناك ألبوم هينزل خلال أيام .