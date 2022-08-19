شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بحفل مهرجان القلعة بأجمل أغانيه ويرفع شعار كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار ساعة ونص متواصلة قدم النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها الزين والزينة، والليل وآخره، واعذريني، وبدور عليكي، ومسألة مبدأ، وبطلة حكايتي، ويا أبو الريش، وقالوا علينا ديابة، وريشة، وتجيش نعيش، وهنا القاهرة، ومش عارف ليه، وزى الهوا، واختتم حفله باغنية اللى بنى مصر.

وبدأ النجم على الحجار حفله الغنائي ضمن ثاني أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 بأغنية "ما تمنعوش الصادقين" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجه التحية للفرقة الموسيقة.