شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتي تكشف تفاصيل مشهد تسبب فى بكائها بفيلم "عمهم" ومحمد إمام تدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هدى المفتى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هدى المفتي خلال الحلقة عن دورها في فيلمى "بحبك" لـ تامر حسنى وفيلم "معهم" لـ محمد إمام، قائلة: "تامر حسنى إنسان وعنده أخلاق وبيحس بالناس وممكن أروح أتكلم معاه في أي وقت بيكون متفاهم جدا، وأهم حاجة عنده أن الشخص يكون مستريح".

وتابعت هدى المفتي: "مشاركتى في فيلم بحبك جاءت عن طريق مكالمة من شخص تبع تامر حسنى، وقالولى تامر حسنى عاوز يقابلك عشان عاوزك في شغل، وروحت قعدت معاه واتكلم معايا في كل حاجة وقعدنا نهزر ونغنى، ومجابش سيرة الشغل خالص، وعمالة أقول بينى وبين نفسى هيكلمنى في الشغل امتى والقعدة خلصت ومشيت".

واستكملت هدى المفتي: "وأول ما وصلت البيت لسه بفتح الباب كلمونى وبيقولولى تامر حسنى عاوزك، فقلتلهم معتقدش الحق أروح عشان الدنيا زحمة، وروحت تانى يوم قالى عاوزك في دور وحكى ليا قصة الفيلم من أولها لآخرها، وقالى عاوزك في دور (ياسمين)، وقال إنه بيحب يتعرف على الناس بنفسه عشان كان واخد انطباع عنى مختلف".

وعن فيلم عمهم قالت هدى المفتي: "حبيت الشغل مع محمد إمام جدا، وفي موقف مش هنساه من خلال مشهد هننزل في النيل هما زودوه واحنا بنصور لأن لو كنت شوفته من البداية مكنتش هامضى أصلا الفيلم".

وتابعت هدى المفتي: "فاجأة قالوا احنا غيرنا حاجة في النهاية وهى إننا هننزل في النيل، فاعترضت قلت لا المشهد ملهوش سياق درامى وقررت أسيطر على نفسى وروحت التصوير وكل الأفكار اللى جوايا إن هيحصل حاجة لما أنزل النيل، وقريت قرآن وحاولت إقناع نفسى وقلت أكيد مش هيضحوا بمحمد إمام عشان يضحوا بيا، وقلت ما هو كريم عبد العزيز ومنى زكى نطوا في النيل في فيلم أبو على ومحصلش لهم حاجة، ولبست بدلة الغطس وفجأة جه حد يدينى برشام للوقاية من الدودة الشريطية، روحت قلت لهم مش هانزل وفضلت منهارة".

وأضافت: "جالى محمد إمام وقعد يهديني ونزلنا النيل، وبعدها بيوم كنت في حفلة ولقيت محمد إمام بيتصل بيا بس صوته متغير، وعرفت إن طلع عنده التهاب ونزلة معوية، فقالى انتى فين قلتله أنا في حفلة، فحب يتصل يطمن عليا عشان كان وعدنى إن مش هيحصلى حاجة".



هدى المفتي فى ضيافة منى الشاذلى



الفنانة هدى المفتي



هدي المفتي