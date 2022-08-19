شكرا لقرائتكم خبر عن تيم حسن مخرجا لـ"الزير سالم" فى أولى تجاربه خلف الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان تيم حسن عن أولى تجاربه فى عالم الإخراج السينمائى، من خلال فيلم "الزير سالم"، بالإضافة إلى مشاركته بالتمثيل فى العمل إذ يجسد شخصية بطل الرواية "الزير سالم".

وأعلن تيم الحسن عبر حسابه على إنستجرام: "أعلن عن التعاقد على الفيلم السينمائى ‫الزير سالم، الذى سيكون من إخراجى وسأجسد فيه شخصية الزير سالم، وهى خطوتى الأولى فى الإخراج، وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله".

وحول تفاصيل الفيلم أوضح: "كتابة بشار عباس، ومعالجة درامية ماهر منصور، وتطوير محتوى أحمد ندا، والأستاذ حاتم على رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لى دور ‫الزير سالم".

وأضاف: "كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتا؛ إلى أن قُدِّر لى أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد، ومازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير".

واختتم تيم حسن: "متشوق للنوع التاريخى إذ أعود له بعد غياب 15عامًا هنا فى فيلم ‫الزير سالم، لأن أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة فأتمنى إن شاء الله فى مشروعنا الروائى الطويل أن نوفق فى أن نروى بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هى أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنى، فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم".