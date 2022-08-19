شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يغنى "قالوا علينا ديابة" وسط تفاعل كبير من جمهور القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جمهور مهرجان القلعة مع النجم على الحجار عندما قدم أغنية "قالوا علينا ديابة" من مسلسل ذئاب الجبل، وسط هتافات كبيرة وترديد الأغنية معه في ثاني أيام حفلات المهرجان في دورته الـ30.

وبدأ النجم على الحجار حفله الغنائي ضمن ثاني أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 بأغنية "ما تمنعوش الصادقين" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجه التحية للفرقة الموسيقة.