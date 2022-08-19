محمد عبدالرحمن يكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" آخر تطورات حالته الصحية، وذلك في لقاء مع برنامج "عرب وود" في العرض الخاص لفيلم "الدعوة عامة".

وقال محمد عبدالرحمن: "هي غالبا الدعوة اللي في الفيلم أثرت على حياتي بجد، وخلتني دخلت العملية، أنا اتبسطت جدًا برد فعل الناس، الحمد لله يا رب، لما لقيت كمية الحب الكتيرة، وكمية الدعوات دي، يمكن ده اللي خرجني من الموضوع أسرع، والحمد لله بنتعافى، ويارب دايما يديم علينا حب الناس".

يذكر أن الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" شارك في بطولة فيلم "الدعوة عامة".

فيلم "الدعوة عامة" بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن "توتا"، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم "الخطة العايمة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

فيلم "الدعوة عامة" من إنتاج يوسف الطاهر "شركة الطاهر ميديا برودكشن"، وإخراج وائل فرج. وكان الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، خضع مؤخرا لعملية قلب مفتوح.