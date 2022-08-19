بالصور| ريم البارودي تحتفل بعقد قران شقيقتها دينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة ريم البارودي بعقد قران شقيقتها دينا البارودي، ونشرت الخميس 18 أغسطس صورًا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، ظهرت فيها العروس إلى جوار عريسها.

وكتبت ريم على إحدى الصور التي نشرتها: "تم عقد قران شقيقتي دينا البارودي على كابتن طيار حسام مراد ألف مليون مبروك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي كان مسلسل "نقل عام" الذي تم عرضه في يناير الماضي 2022، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.