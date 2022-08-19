سعاد حسني تقابل عاطف السكري.. صورة نادرة تجمع السندريلا بـ يونس شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع بين الفنان يونس شلبي مع الفنانة سعاد حسني.

وأعادت صورة "شلبي" مع سعاد حسني الأذهان إلى المشاهد الكوميدية في مسرحية "العيال كبرت" التي كان يجسد فيها شخصية "عاطف السكري"، الذي نسج علاقة خيالية عاطفية مع الفنانة سعاد حسني.

يذكر أن "العيال كبرت" تم افتتاحها للمرة الأولى في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، واستمر عرضها عدة أعوام قبل تصويرها وعرضها في التليفزيون، وهي من تأليف الكاتب الكبير بهجت قمر، إخراج سمير العصفوري، وبطولة كوكبة من نجوم الفن كما شاهدناهم في النسخة التليفزيونية: سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، حسن مصطفى، كريمة مختار ونادية شكري.