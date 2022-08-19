شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتي لـ"منى الشاذلى": أنا مش مرتبطة ومش بحب الراجل اللى بتعجبه أى واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هدى المفتى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هدى المفتي خلال الحلقة عن حبها للأفلام القديمة ومواصفات شريك حياتها، قائلة: "الأفلام القديمة شغالة عندى في الببيت على طول ومتربية عليها وبالنسبالى إدمان مشاهدة الأفلام خاصة أفلام فاتن حمامة أنا بحبها جدا".

وعن السوشيال ميديا قالت هدى المفتي: "أنا بتكسف أعمل فيديوهات، ومش بحب أبين حاجة شخصية لكن أحب أبين حاجات عن شغلى، أو صورة ليها ذكرى حلوة ليا بس، ومش بحب حد يتدخل في حياتى زيادة أو بطريقة غير لائقة لأن في ناس بتسأل أسئلة محرجة".

وعن مواصفات فتى الأحلام قالت هدى المفتي: "أنا مش مرتبطة ومعنديش مواصفات لفتى الأحلام، ولكن عندى صفات يعنى انا لا يفرق معايا شكله ولا طريقه لبسه وكل اللى بره ده اخر حاجة تفرق معايا، ولكن يفرق معايا أخلاقيات إنسان وروحه".

وتابعت هدي المفتي: "أنا رومانسية موت وحساسة جدا، يعنى في ناس غصب عنى بشوفهم بيكون في لحظة ضعف كده لأن انا لما بحب بحب أوى لكن أكيد في أجراس الخطر طبعا، لكن أنا بحب الإنسان بعيوبه ومش بحب أغير فيه، طلاما حد بحبه لازم اتقبل العيوب، ومش بحب الراجل اللى أى واحدة بتعجبه لو يكون هي واحدة بس اللى عجبته".



هدى المفتي فى ضيافة منى الشاذلى



الفنانة هدى المفتي



هدي المفتي