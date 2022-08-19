شكرا لقرائتكم خبر عن إليز ليبيك تخضع لجسلة تصوير بأزياء المحاربات القدامى قبل حفلها الغنائي بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت المغنية الأمريكية إليز ليبيك الشهيرة باسم Amun Starr لجلسة تصوير جديدة بأزياء مستوحاة من المحاربات القدامى، وذلك بعدما لفت الأنظار مؤخرا بظهور صورها في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك، بجلسة تصوير جمعتها مع الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في مستهل حملة سياحية تبرز خلالها حبها لمصر وتشجيعا للسياحة الأثرية.

وتقدم آمون ستار مع الموزع الموسيقى ياسر الحريرى فى تقديم 7 أغنيات مختلفة على طريقة الريميكس، يعيد خلالها الحريرى توزيع أشهر أغنياتها على طريقته الخاصة.

ومن المقرر أن تقيم حفل في نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات لتشجيع السياحة المصرية بعدما حرصت عبر كليباتها المصورة، على إظهار شهر الأماكن السياحية والتاريخية فى مصر مثل الأهرامات ومعبد آمون بجانب قصر شامبليون والهرم الأسود وقصر البارون.

وحرصت آمون على إطلاق كافة أغنيات ألبومها الغنائى الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويرها فى إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون فى وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود فى دهشور.

تابيثا آن ليبيك، أو "إليز ليبيك" هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار Amun Starr"، واستوحت لقبها الغريب من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.