شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسكندرية: تكريم محمود حميدة ودنيا سمير غانم والمخرج سعيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني أمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، إنه التقى بوزيرة الثقافة أمس، وكان لقاءا وديا، موضحا أن الوزيرة أبدت مرونة كبيرة فيما يتعلق بالمهرجان هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "استعدادات إدارة المهرجان مستمرة، ومنذ قليل أعلنا عن الاحتفال بمئوية الموسيقار علي إسماعيل، وهو من الأشخاص المنسيين في التكريمات المختلفة، ولم يحصل على حقه، ونتمنى أن نعطيه جزءا من حقه".

وقال: "التكريمات هذا العام متنوعة في المهرجان، بعض التكريمات رئيسية، والبعض الأخر فرعي، ومن بين التكريمات الرئيسية تكريم الأستاذ محمود حميدة، وسنكرم المخرج محمد عبد العزيز وسيحصل على وسام، ويصادف أيضا هذا العام مرور 50 عام على رحيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين".

وتابع: "سيتم تكريم دنيا سمير غانم، وهي من الجيل الجديد، كما أنه سيتم تكريم أحد صناع الكوميديا الأستاذ سعيد حامد، وأنا أرى أنه أيضا لم يحصل على حقه في التكريمات".