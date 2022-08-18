شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عاما على عرض فيلم المصير للمخرج يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 18 أغسطس من عام 1997 استقبلت السينمات العرض الأول لفيلم "المصير" للمخرج الراحل يوسف شاهين، وهو أحد أهم أفلام السينما المصرية، والذى أثار جدلا كبيرا بين الأوساط الثقافية، خاصة شخصية المفكر "ابن رشد" بالإضافة إلى تعرضه للكثير من القضايا مثل التطرف الدينى.

الفيلم بطولة نور الشريف وليلى علوى ومحمود حميدة وصفية العمرى ومحمد منير وخالد النبوي، ومن إخراج يوسف شاهين، حيث تدور أحداثه فى القرن الثانى عشر الميلادى فى الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) فى معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة فى الخليفة الذى كان صديقًا له فى الماضى وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التى تنجح فى تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

رشحت مصر الفيلم لتمثيلها فى النسخة الـ 70 من مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية عام 1998 كما عرض الفيلم للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 50 من مهرجان كان السينمائى عام 1997، وحصل شاهين خلال الدورة على جائزة المهرجان الخاصة عن مجمل أعماله بمناسبة اليوبيل الذهبي.

كما حصد الفنان خالد النبوي، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى الفيلم من المهرجان القومى للسينما عام 1998.

تم ترميم الفيلم بجودة 4K فائقة الدقة، فى معمل "إكلير يماج"، بتمويل من شركة مصر العالمية واستوديو أورانج والسينماتك الفرنسي، بدعم من المركز السينمائى الفرنسي. وعرضت النسخة المرممة من الفيلم ضمن قسم "كلاسكيات" على هامش فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، فى مايو 2018.