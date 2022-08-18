شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة برنامج الدوم تنعى الممثل الشاب على فايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت صفحة برنامج "الدوم" على "فيس بوك" الفنان الشاب على فايز، الذى توفى اليوم الخميس، وكتبت: "بكل حزن وأسى ننعى متسابق الدوم الفنان على فايز، ونقدم خالص التعازى لأسرته وندعو الله بالرحمة والمغفرة له".



على فايز

وكان المخرج خالد جلال قد أعلن وفاة الفنان الشاب على فايز، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "على فايز المهذب الهادئ الموهوب.. رحمك الله يا ولدى وألهم أسرتك وزملائك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك وأسكنك فسيح جناته".

وكان على فايز عضوًا فى الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو المواهب فى مركز الإبداع الفنى بصندوق التنمية الثقافية، بقيادة المخرج خالد جلال.

يذكر أن "الدوم" هو أكبر برنامج تلفزيونى مصرى يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وقد منح "الدوم" فى موسمه الأول، المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة. ومن بين 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، تم اختيار 200 متسابق، دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم مختلفة، فى 3 فئات هى الغناء، والتمثيل، والتقديم التليفزيوني.