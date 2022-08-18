شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتي: مشاركتى بـ3 أفلام دفعة واحدة صدفة واتعلمت الرقص عشان "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هدى المفتى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هدى المفتي خلال الحلقة عن مشاركتها في موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام دفعة واحدة، قائلة: "وجودى فى 3 أفلام صدفة بحتة لأن بقالى 3 سنين شغالة على كيرة والجن، وفيلم عمهم جالى، وبدأنا نصور في الصيف اللى فات، وكان المفروض ينزل رأس السنة وبعد كدة عيد الفطر، وبعد كدة نزل عيد الأضحى، وفيلم بحبك لتامر حسنى جالى قبل ما يدخلوا تصوير، فكان كل فيلم هيتعرض فى موسم مختلف تماماً، وبعد كدة عرفت إن الـ3 أفلام نزلوا في عيد الأضحى".

وتابعت هدى المفتي: "الأدوار مش شبه بعض ومختلفين تماما، وكل واحد له جمهوره الخاص به وبصراحة الـ 3 أفلام محققين نجاح كبير، بس كنت خايفة إن الناس ميعجبهاش دور منهم وكنت خايفة الناس متحبنيش".

وبالحديث عن فيلم كيرة والجن قالت هدى المفتي: "مكتب مروان حامد كلمونى وطلبوا أعمل أودشن عشان دور نرجس، ومكنتش عارفة إيه الدور وكان بيدينى ورق واتكلم بنبرة صوت محددة، ويجرب مكياج ولبس معين، والموضوع في غموض، بس كنت متاكدة إن الشخصية غريبة من الملابس والمكياج ولكن مش رقاصة".

وأضافت هدى المفتي: "أى حد يتمنى يشتغل مع مروان حامد، خاصة إنه هيشك فيكى تشكيلة جديدة بالدور اللى محتاجك فيه، وأنا اتفرجت على الفيلم في السينما زيى زى الناس وكنت مبسوطة أوى وحسيت إنى عملت دور مهم".

واستكملت هدى المفتي: "قالى بتعرفى ترقصى فقلتله أه بعرف طبعا فقالى قصدى الرقص بتاع زمان بتاع سامية جمال، وخايفة الدور يروح فقلتله اه بعرف وممكن اتعلم برده، وحابولى اتنين مدربين يدربونى، وهي الشخصية أصلا مستوحاه من تحية كاريوكا عشان كانت مع المقاومة ضد الانجليز".



هدى المفتي فى ضيافة منى الشاذلى



الفنانة هدى المفتي



هدي المفتي