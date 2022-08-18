شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "تلاتة اخوات" يحيون حفلا غنائيا على مسرح الزمالك.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مسرح الزمالك حفل فرقة "تلاتة اخوات" الغنائية، "حور ومحمد وماسة تامر نور"، ويأتي الحفل الذي يقام في الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أغنياتهم.

ويعد هذا الحفل لفرقة "تلاتة اخوات"، هو الحفل الجماهيري الثالث للفريق الغنائي، بعد إقامتهم لحفلهم الثانى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، إضافة إلى حفلهم الأول في قصر الأمير طاز.

وأكد المطرب تامر نور، مدير الفرقة ووالد حور ومحمد وماسة، أن حفلهم الجديد سيكون مختلفاً عن الحفلين السابقين وغيرهما من الحفلات الخاصة التي احيتها الفرقة، وذلك على مستوى الإخراج المسرحي، وتوفير عناصر الإبهار، التي تضفي أجواء تتناسب مع الأغنيات التي ستقدمها الفرقة، ومن بينها أغنيات خاصة تقدم لأول مرة على حفل مسرح الزمالك.

وأضاف مدير فرقة "تلاتة اخوات": "يتضمن برنامج الحفل تقديم العديد من الأعمال الغنائية، لكبار نجوم الطرب المصري، والتي تتناسب مع توجه الفرقة، بإلقاء الضوء على موضوعات منسية، أو تقديم أعمال معاصرة بأسلوب "تلاتة اخوات" المميز، والذي ارتبط به الجمهور المصري والعربي، وحصد إشادات العديد من نجوم الفن المصري، مثل الفنان الكبير أحمد حلمي، ومطرب الجيل تامر حسني، وهو ما يحملنا مسئولية كبيرة، للحفاظ على مسار الفرقة، وعدم التهاون في المحتوى المقدم للجمهور، سواء في الاختيارات المقدمة من أعمال فنانين آخرين، أو بالنسبة لأعمال الفرقة الخاصة التي شرعنا في إنتاجها على نفقتنا الخاصة، لدعم تجربة "تلاتة اخوات"، وتقديمهم للجمهور بشكل راقي لا يقلل من احترام متابعيهم لتجربتهم الغنائية الواعدة".