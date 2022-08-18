شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى ذكرى ميلاد جميل راتب: أفتقدك كثيرا يا أبا الفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان محمد صبحى رسالة إلى الفنان الراحل جميل راتب، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وذلك فى منشور على صفحته الشخصية على "فيس بوك" وكتب: "اليوم عيد ميلاد الأب الروحى بالنسبة لى وصديقى المفضل الجميل اسمًا وصفةً (جميل راتب) وغداً ذكرى رحيله أدعو الله له بالرحمة والمغفرة.. أفتقدك كثيراً يا أبا الفضل".



محمد صبحى يتذكر جميل راتب

يذكر أن شخصية أبا الفضل قدمها الفنان جميل راتب ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس"، وهو الجد لأحفاد ونيس.

الفنان الراحل جميل راتب عمل مع كبار النجوم أبرزهما الزعيم عادل إمام والجوكر محمد صبحى، وكان لتجربة كل منهما أثر فى نفس جميل راتب، وحينما سئل فى لقاء تليفزيونى عن الفرق بين العمل مع محمد صبحى وعادل إمام قال جميل راتب: "فرق كبير جدا عادل إمام يرى نفسه هو الزعيم فلا يقترب أحد منه أثناء التصوير، أما محمد صبحى فالأمر معه مختلف فهناك تفاهم بينه وبين الممثلين ونشعر أننا كالعائلة، أما مع عادل إمام الواحد بيخاف"، مشيرا إلى أن التعامل مع محمد صبحى أكثر راحة عن التعامل مع عادل إمام.

وحينما خيرته مقدمة البرنامج بين عمل لمحمد صبحى وآخر لعادل إمام أيهما يختار، أجاب بأنه يختار العمل الذى يحتوى على مضمون وجدية وإن تساوى النصين فى أهمية المحتوى سأختار العمل مع محمد صبحى، قائلا: "مقدرش يعرض عليا عمل وأرفضه لأن العلاقة بينا علاقة صداقة".

وحكى جميل راتب أنه تحدث من قبل مع عادل إمام وفسر له لماذا يفضل العمل مع محمد صبحى، ومن ضمن الأسباب أن صبحى يقدم أعمال ذات مضمون اجتماعى، ووقتها رد عليه إمام بأنه أيضا يقدم أعمال بها مضمون مثل مسرحيته "الواد سيد الشغال"، لكن جميل راتب لا يرى نفس الأمر.