كيف علق الجمهور على ظهور نسرين طافش بـ"المايوه" مع زوجها على البحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت الفنانة نسرين طافش رفقة زوجها أثناء قضاءهم العطلة الصيفية على شاطئ البحر، حسبما نشرت صفحة برنامج "عرب وود" الخاصة عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق أحد متابعي "عرب وود": "ربنا يسعدها"، وعلق متابع آخر: "حلوين"، كما انتقد آخرون ظهور نسرين طافش بالمايوه، ودافع البعض عن ذلك مؤكدين أنها على البحر ولن ترتدي عباءة.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، أعلنت في وقت سابق، خبر زواجها، وأشارت إلى أن زوجها هو الدكتور شريف شرقاوي، طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي، ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من أنباء تشير إلى أنه يعمل مدرب يوجا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل.

وشاركت الفنانة نسرين طافش في بطولة مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.