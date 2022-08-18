مايان السيد تتدرب على الرقص: علاجي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة مايان السيد مقطع فيديو أثناء تدربها على الرقص، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة مايان السيد "علاجي"، وأضافت الفنانة هدى المفتي تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "عسل"، وأضاف آخر: "مايونا".

يذكر أن مايان السيد، شاركت مؤخرا في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022.

وقام النجوم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.