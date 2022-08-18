بعد الحجاب.. مي فخري: "ملابس البنات مكشوفة وأي ولد شافك بتاخدي ذنوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة المعتزلة مي فخري، عن ظاهرة غريبة على المجتمع وهي ارتداء البنات للملابس المكشوفة بزيادة، حسب وصفها.

ونشرت مي، فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت من خلاله "فيه ظاهرة غريبة وجديدة على حياتنا ومجتمعنا بالفترة دي ملاحظاها وأكيد انتوا كمان ملاحظينها وهي ظاهرة اللبس المكشوف.. يا بنات اللبس المكشوف بدون مبرر، يعني اللبس المكشوف كتير جدا في أماكن ما يتلبسش فيها أبدا الحاجات دي".

وتابعت: "الموضوع ده منتشر أكتر مع البنات الصغيرين، البنات اللي لسه عايزين يكتشفوا شكل الموضة والحياة، وإزاي تكون حلوة وجميلة ومقبولة ومحبوبة، فالموضوع ده منتشر بقاله شوية وبيتطور، وربنا يحفظنا مش عارفة هنوصل لغاية فين، وخدوها مني نصيحة لأني جاية من الحتة اللي عاملين مجهود كبير عشان توصلوها، ودي مش أحسن حاجة".

واستكملت: "الجيل الجديد أحلى مننا بكتير، وأحلى من الجيل اللي قبلهم، ومهتمين بنفسهم وجسمهم وشكلهم، ورايحيين في حتة مش أحلى حاجة، والناس مش هينفع تقيمني اني بنت شيك أو كلاس لما ألبس لبس مكشوف، بالعكس، هو مش كدة، وعمر الموضة ما كانت لبس مكشوف، ودلوقتي بقينا ماشيين بلا هدف واللي حاصل دلوقتي مالوش أي علاقة بالموضة، والشياكة والحلاوة".

وأوضحت: "ومن كتر ما أنتوا مصدومين أنكم شايفين فيديوهات على التيك توك وغيرها من المنصات لناس تانية مش احنا، بقيتوا بتطبعوا باللي بتشوفوه من غير ما تحسوا، بلاش نعمل كدة لأنها مش هتودينا لحتة كويسة يا بنات، ولازم تبقي عارفة إن أهلك اللي بيحبوكي ونفسهم يشوفوكي أحسن واحدة في الدنيا، وبيدوكي فلوس عشان تشتري اللي نفسك فيه، وتبقي مبسوطة، لازم انتي عشان ترديلهم جميل المحبة دي، لازم ترديها بشكل كويس، وأهلك اللي مغصوبين أنهم يشوفوا ده ومبيتكلموش عشان مش عايزين يزعلوكي برضو بياخدوا ذنوب".

وتابعت: "لما بتنزلي أي ولد شافك بتاخدي ذنب، كل حاجة ليها مكانها، فالمايوه على البحر مش الشارع اللي جنب البحر، مش بقولك إلبسي مايوه، ولكن بتكلم عن الحاجات اللي شفتها وخلتني أتخض شوية وأتكلم معاكم، واحنا لازم ننتبه للموضوع ده، انك تشيلي نفسك وأهلك ذنوب دي حاجة مش كويسة خالص.. لما يكون عندنا مجوهرات أو شنطة غالية عشان بنحافظ عليها، لازم يكون ليها مكان، ليه بنيجي على نفسنا ونطلعها كدا وكل الناس تشوفها وتحط عينيها عليها، ليه نفضل مقتنياتنا عن نفسنا؟".

وأضافت: "بصي بصة أخيرة في المراية قبل ما تنزلي، وخليكي فاكرة حاجتين، هل أهلي يستاهلوا إني أعدلهم في ذنوب وأشيل نفسي ذنوب، وهل المقتنيات اللي بلبسها أغلى من نفسي؟ .. مش بقولكم قوموا اتحجبوا .. بتمنى والله لأنها أحسن حاجة ممكن تحصل لأي بنت في العالم، فالحجاب سترة، وخلينا نقفل اللبس شوية وهيبقى أحلى كتير عليكي".

يذكر أن، آخر أعمال مي فخري مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" (2019) للمخرج أحمد خالد أمين، وهو من تأليف مجدي صابر، بطولة النجوم: جمال سليمان، محمود عبد المغني، صابرين، منة فضالي إيمان العاصي، كمال أبو رية، أحمد صفوت، عفاف رشاد، الفنان الراحل محمود الجندي، وغيرهم.