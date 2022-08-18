أحدث ظهور لـ"جنى" ابنة يوسف الشريف بصحبة والدتها إنجي علاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المؤلفة إنجي علاء، عن أحدث ظهور لابنتها "جنى" يوسف الشريف، على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. ربنا يحميكي ويحفظك ويسعدك ويخليكي ليا".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "ربنا يحميها ويحفظها من كل شر يا رب العالمين"، "يا روحي على القمر، ما شاء الله، تبارك الله، كل سنة وهي طيبة وعقبال سنين كتير وربنا يخليها لـ باباها ومامتها ويحفظهم لها يا رب، أجمل جنى"، "عيد ميلاد سعيد"، "الجميلة".

وأنجبت المؤلفة إنجي علاء من زوجها النجم يوسف الشريف 3 أبناء هم "عبدالله وعبدالرحمن وجنى".

وكانت السيناريست إنجي علاء، قد أعلنت مؤخرا عن عودتها للمشاركة في دراما رمضان العام المُقبل 2023، بمسلسل اجتماعي.

وقالت إنجي في بيان صحفي، إن العمل سيكون فكرتها وقصتها، ومكون من 30 حلقة، وهو مسلسل تشويقي اجتماعي، على أن تكشف باقي تفاصيله قريبا.

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد-25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وعُرض في رمضان 2021، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.