أول ظهور لحسام حبيب بعد أزمته الأخيرة: "الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ظهر الفنان حسام حبيب في مقطع فيديو رفقة عدد من أصدقائه أثناء قضاء العطلة الصيفية.

ونشر سعيد جميل مقطع الفيديو عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، وظهر فيه حسام حبيب، وهو يقول: "الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب".

يبدأ الفيديو بسؤال صاحب الفيديو لواحد من الأصدقاء، قائلا "قابلنا صحابنا في البحر الفرق بين الست اللي بتعشش واللي بتطفش"، لترد "أنا بعشش والله العظيم"، ووجه كلامه لحسام قائلا "حسام لو سمحت قلنا لما الأسد بيغيبإيه اللي بيحصل"، ليرد الأخير: الغابة بتسيب. وسط تصفيق أصدقائه، واختتم صاحب الفيديو "الأسد راجع انتظروه هيكسر الدنيا ان شاء الله".

وكان أول ظهور للفنان حسام حبيب في أول أغسطس، حيث نشر صورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العودة إلى مكاني السعيد".

وكانت آخر أزمة، وقعت بين حسام وشيرين عقب انفصالهما، تمثلت في تقديم شيرين عبدالوهاب ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، واتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب: في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب ــ بعمل بوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستكمل بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد حسين حبيب: "قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة حيث كرر في البوست المنشور علي صفحته وشاهده الكثير من الناس: أين ميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف وإلي الإعلامية اللي أول اسمها لام وآخر اسمها يس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر ل...... و... و.... و...... و.....واللي ..... بكل بجاحة"، وأضاف البلاغ "تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.

وطالب محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.

جدير بالذكر أن المشاكل بين شيرين وطليقها حسام حبيب عادت من جديد لتشغل الجمهور والرأي العام، بعد إجرائها مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، تحدثت فيها الأولى عن علاقتها بطليقها وقت الزواج والأزمات التي مرت بها، وكيف أن مشوارها الفني تأثر بسبب فترة ارتباطها به، ووجهت له العديد من الاتهامات بينها استيلائه على سيارتها دون وجه حق.