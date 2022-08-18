بالفيديو| شيرين عبدالوهاب توجه نصيحة للطلاب: "متتجوزوش قبل ما تشتغلوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب نصيحة لطلاب وخريجي إحدى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد احتفالها معهم بحفل التخرج الذي أقيم بالجامعة وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أشرف زكي، روجينا، نجلاء بدر، أحمد زاهر، حمادة هلال، وسهر الصايغ.

وقبل نزول شيرين من على المسرح، قالت "هقولكم نصيحة يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا".

وغنت شيرين واحدة من أشهر أغانيها "مشربتش من نيلها"، وسط تفاعل الحضور، كما تم تكريمها من إدارة الجامعة.

كانت المطربة شيرين عبدالوهاب تصدرت تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع إعلانها عن عودتها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، بعد 11 عاما من آخر تعاون بينهما في أغنية "مشربتش من نيلها"، و6 سنوات من تبادلهما الهجوم والخلافات.