10 صور لـ شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور بصحبة نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب طلاب إحدى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاحتفال بتخرجهم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

إذ شهدت الاحتفالية حضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنانة روجينا، الفنان حمادة هلال، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة سهر الصايغ.

وغنت شيرين واحدة من أشهر أغانيها "مشربتش من نيلها"، وسط تفاعل الحضور، كما تم تكريمها من إدارة الجامعة.

كانت المطربة شيرين عبدالوهاب تصدرت تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع إعلانها عن عودتها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، بعد 11 عاما من آخر تعاون بينهما في أغنية "مشربتش من نيلها"، و6 سنوات من تبادلهما الهجوم والخلافات.