شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون فى ذكرى ميلاد جميل راتب: من أجمل الفنانين وسبب حاجات جميلة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيمون الذكرى 96 لميلاد الفنان الراحل جميل راتب، الذى يوافق اليوم الخميس 18 أغسطس، مؤكدة أنه واحد من أجمل الشخصيات والفنانين التى تعاملت معهم خلال مشوارها الفني، كما أنه كان صاحب ثقافة وفكر، وأنه كان سببا فى حدوث أشياء كثيرة جميلة فى حياتها.

وقالت سيمون، عبر حسابها على إنستجرام: "من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم.. ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والأيام، وفنان عالمي وسبب في حاجات جميلة في حياتي، كل سنة وهو في مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه".



سيمون

من ناحية أخرى، أكدت النجمة سيمون فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تجدد تعاونها في أغنية جديدة مع الشاعر هشام قبارى، التي تعاونت معه مؤخرًا فى أغنية "الروح الفرفوشة" مشيرة إلى أن الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت وتحمل فكرة مختلفة وجديدة عليها.

تخرج جميل راتب من مدرسة الحقوق الفرنسية، واستكمل دراساته الجامعية في فرنسا بدأ التمثيل منذ أن كان في مرحلة الدراسة، لكن أول ظهور سينمائي له كان في عام 1946 من خلال فيلم (أنا الشرق)، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني في السينما، ثم عاد إلى مصر مجددًا مع منتصف سبعينات القرن العشرين وبدأ الظهور في السينما المصرية منذ ذلك الحين على نحو مكثف.





وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، طيور الظلام"، كما عمل أيضًا في السينما التونسية والفرنسية، وبجانب السينما عمل أيضاً في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته "يوميات ونيس، الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر".