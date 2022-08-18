شكرا لقرائتكم خبر عن شباك التذاكر يحصد 1.6 مليون جنيه إجمالى إيرادات أمس الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك تذاكر السينما إيرادات بلغت مليوناً و650 ألف جنيه أمس الأربعاء، موزعة على 5 أفلام 3 منهم انطلقوا في موسم عيد الأضحى السينمائى وهم "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، ولحق بهم مؤخراً فيلم "تسليم أهالى"، إضافة إلى فيلم "الدعوة عامة" الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء.

تسليم أهالى: 625 ألف جنيه

حقق فيلم "تسليم أهالى" 625 ألف جنيه أمس الأربعاء، ليكون اجمالى ما حصده الفيلم بعد 15 يوم عرض 14مليوناً و225 ألف جنيه، والفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.



تسليم اهالى

كيرة والجن: 400 ألف جنيه

حقق فيلم "كيرة والجن" 400 ألف جنيه أمس الأربعاء، لتصبح حصيلة إيرادات الفيلم 106 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كيرة والجن

عمهم: 281 ألف جينه

حصد فيلم عمهم 281 ألف جنيه، أمس الأربعاء لتصل محلصة ما حققه حتى الآن إلى 46 مليون جنيه والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.



عمهم

بحبك: 205 ألف جنيه

وحقق فيلم بحبك" 205 ألف جنيه أمس الأربعاء، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم 47 مليون جنيه، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.



بحبك

حقق فيلم "الدعوة العامة" 145 ألف جنيه أمس الأربعاء - أول يوم عرض بالسينمات، وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.