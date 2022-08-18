شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تصور دورها كضيفة شرف في "روز وليلى" مع نيللى كريم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة اللبنانية رزان مغربى تصوير مشاهدها كضيفة شرف في مسلسل "روز وليلى" مع النجمتين يسرا ونيللى كريم وذلك فى أحد المجمعات السكنية فى مدينة 6 أكتوبر، حيث جمعتها المشاهد الأولى مع نيللى كريم وزوجها عاشور الذى يشارك في بطولة العمل أيضاً،

مسلسل "روز وليلى" يجمع يسرا ونيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وفى سياق آخر تستكمل رزان مغربى تصوير مشاهدها في مسلسل "الضاحك الباكى" عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، حيث تجسد رزان فيه شخصية الراقصة بديعة مصابني التي كانت زوجة نجيب الريحاني، والعمل بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبى هم، من تأليف محمد الغيطي، ديكور أسامة الشناوي، من إخراج محمد فاضل.

انتهت رزان مؤخراً من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج زياد خوري حيث تم تصوير الأغنية في بيروت ومقرر طرحها قريباً عقب الإنتهاء من مونتاجها ومكساجها، واختارت رزان عودتها إلى الغناء بعد غياب طويل بأغنية شبابية باللهجة المصرية،



رزان مع مؤلف ومخرج مسلسل روز وليلى