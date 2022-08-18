شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى الشيخ زايد منتصف سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائياً فى مدينة الشيخ زايد، يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وكانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وأحيت مؤخرا أنغام حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وخلال الحفل وجهت أنغام الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة أشكال الإبداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت من خلال أغانيها المميزة التي ميزت مسيرتها الفنية، وذلك وسط حالة وصفها الجمهور بأنها حالة خاصة جدا دوماً ما تتمتع بها أنغام خلال حفلاتها الغنائية، وذلك بعدما أشعلت المسرح بمجموعة من أعمالها المميزة والحديثة.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "لوحة باهتة" التى طرحتها فى شهر مايو الماضى على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".