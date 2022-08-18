نيللي كريم وهشام عاشور ورزان مغربي في كواليس "روز وليلى" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة نيللي كريم بصحبة زوجها هشام عاشور والفنانة رزان مغربي في كواليس تصوير مسلسل "روز وليلى".

ونشرت رزان، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت رائع مع أصدقاء رائعين".

مسلسل "روز وليلى" يجمع يسرا ونيللي كريم لأول مرة في بطولة درامية مشتركة.

العمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمي لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجاري على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا ونيللي كريم وأحمد وفيق وتيام قمر وهشام عاشور، ومن تأليف البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، ويتكون العمل من 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل بين الدراما الكوميدية والبوليسية والإثارة والتشويق، وتدور قصته حول محققتين هما ليلى وروز يتم التعاقد معهما، للكشف عن عملية احتيال مصرفي كبرى يجرى التخطيط والإعداد لها، ولكن تكون ليلى وروز على قدر غير كافٍ لمواجهة هذه المهمة الصعبة وعدم وجود الكفاءة المهنية المطلوبة.