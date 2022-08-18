ابنة شريف منير ترد على أنباء خلافاتها معه وإلغاء متابعة حسابه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علقت الفنانة أسما شريف منير على أنباء خلافاتها مع والدها الفنان شريف منير، وذلك أثناء لقاءها مع برنامج "عرب وود".

وقالت أسما: "الناس زاطت أوي، وكبرت الموضوع جدًا، مفيش حاجة خالص يعني عادي، عادي جدا، أبويا وسندي وضهري، وكبيري وهيفضل كبيري طول عمري، وربنا يخلهولي يا رب".

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أخبارا بشأن قيام الفنان شريف منير بإلغاء متابعة ابنته وقيامها بنفس الأمر.

يذكر أن الفنان شريف منير، رد في يوليو الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على ما أثير حول قيامه بإلغاء متابعة ابنته أسما شريف منير عبر إنستجرام.

ونشر "منير" صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها قائلا: "أنا مش عارف ليه فيه ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك، مايعرفوش إنك قاعدة جوه قلبي".

بينما ردت "أسما" عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: "لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي".