جميلة عوض تشارك في حملة إنقاذ الطفلة "سيلين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة جميلة عوض في حملة إنقاذ الطفلة "سيلين" التي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بصفحتها الخاصة بموقع "انستجرام".

وكتبت جميلة عوض: "انقذوا سيلين، ضمور عضلات شوكي".

جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية من أشهر العائلات الفنية في مصر، فجدها هو الممثل الكوميدي الكبير محمد عوض، ووالدها المخرج عادل عوض، ووالدتها الفنانة رندة، وعمها هو مصمم الاستعراضات الشهير عاطف عوض، وعمها الأصغر الفنان علاء عوض.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض مسلسل "حرب أهلية" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، وشارك في بطولة العمل: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، رشدي الشامي، مايان السيد، سينتيا خليفة، محمود حجازي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.