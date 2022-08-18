ريهام حجاج تهنئ حسن عبد الله بمناسبة تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة ريهام حجاج حسن عبد الله بمناسبة نوليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بصفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت ريهام حجاج: "ألف مبروك المحترم".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس السيسي حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.