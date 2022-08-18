فن ومشاهير

"الجمال المصري".. ميرنا نور الدين على شاطئ البحر والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالتها من على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ميرنا نور الدين على إطلالتها: "الفصاء"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الجمال والدلال المصري"، وأضاف آخر: "قمر".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، قصة وإخراج مجدي الهواري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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