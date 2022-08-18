شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وشريف سلامة وريهام عبد الغفور وسهر الصايغ خارج أحداث "رمضان كريم 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" الذى يتم التحضير له للعرض في شهر رمضان المقبل، غياب عدد من الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول وقدموا شخصيات رئيسية خلال الأحداث، ولعل أبرز الغائبين عن الجزء الثانى روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، وسهرالصايغ، ومن المقررأن تتضح الرؤية لباقى الأسماء خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المنتج أحمد السبكى التعاقد مع السيناريست أحمد عبد الفتاح لكتابة أحداث الجزء الثانى، والمخرج سامح عبد العزيز لتولى مهمة الإخراج، كما تم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانين سيد رجب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، صلاح عبد الله، انعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، بيومى فؤاد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" في شهر رمضان رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الاول من المسلسل في إطار إجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات في كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتي في هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.