شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم كريم فهمى وياسمين رئيس "أنا لحبيبى" فى عيد الحب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس على طرحه في دور العرض، خلال موسم عيد الحب فى شهر فبراير المقبل، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل ومونتاجه وأصبح جاهزاً للعرض، ووقع الاختيار على مناسبة عيد الحب نظراً لطبيعة الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار رومانسى هادئ.

فيلم "أنا لحبيبى" كان يحمل اسم "جارة القمر" قبل تغييره مؤخراً، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، وضيف الشرف أحمد حاتم وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور الأحداث حول قصة حب تجمع بطلى العمل شادى وليلى رغم الفارق الاجتماعى بينهما وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف

وينتظر كريم فهمى عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15حلقة، والمقررعرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، رنا رئيس، هند عبد الحليم، ركين سعد، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى.

أما ياسمين رئيس فتنتظر عرض فيلمها الجديد "خطة مازنجر" الأربعاء المقبل 25 أغسطس، ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.