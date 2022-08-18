جمالهما يخطف الأنظار .. أحدث ظهور لإبنتي ” مريم أوزرلي “”

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 05:43 مساءً - نشرت الممثلة التركية ” مريم أوزرلي ” مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها ال 39 عبر حسابها على موقع إنستجرام .

وشهد الاحتفال الذي اتسم بالبساطة وأقيم في جو عائلي ظهور إبنتي مريم أوزرلي (لارا ولي لي) إلى جانب شقيقتها .

وكتبت مريم أوزرلي في تعليقها على الصور : ” شكرا جزيلا لكل الرسائل والمكالمات .. شكرا لكل شخص جعل عيد ميلادي مميزا ” .

وتابعت النجمة التركية : ” شكرا من أعماق قلبي .. أنا سعيدة لأنني محاطة بالعديد من أصحاب القلوب الطيبة ” .