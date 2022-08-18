كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 05:43 مساءً - نشرت الممثلة التركية ” مريم أوزرلي ” مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها ال 39 عبر حسابها على موقع إنستجرام .
وشهد الاحتفال الذي اتسم بالبساطة وأقيم في جو عائلي ظهور إبنتي مريم أوزرلي (لارا ولي لي) إلى جانب شقيقتها .
وكتبت مريم أوزرلي في تعليقها على الصور : ” شكرا جزيلا لكل الرسائل والمكالمات .. شكرا لكل شخص جعل عيد ميلادي مميزا ” .
وتابعت النجمة التركية : ” شكرا من أعماق قلبي .. أنا سعيدة لأنني محاطة بالعديد من أصحاب القلوب الطيبة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر جمالهما يخطف الأنظار .. أحدث ظهور لإبنتي ” مريم أوزرلي “” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.