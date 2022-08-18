محمد محمود عبد العزيز يعلن انتظاره لطفله الأول

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أعلن المنتج والفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام انتظاره لطفله الأول من زوجته ” سافانا سافي ” تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده ال 41 .

وتضمن المنشور صورة تجمع محمد محمود عبد العزيز بزوجته، كتب في تعليقه عليها : ” سنة جديدة تبدأ بهدية جميلة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوصلها بالسلامة إن شاء الله ” .

وتابع : ” كنت أتمنى تكون معانا يا حاج محمود عشان أنا عارف إنت كنت هتبقى مبسوط أد إيه بس أنا متأكد إنك حاسس ومبسوط وبتدعيلنا من مكانك ودعواتك هى اللى ساندانى يا أغلى غالى وأعز إنسان فى حياتى ” .

وأضاف : ” أما بالنسبة لزوجتى العزيزة مجرد وجودك فى حياتى يجعلنى سعيد .. مجرد رسم ابتسامة على وجهك يجعل العالم أفضل .. وبمجرد أن رزقنا الله بما تحمليه بداخلك أصبحت مع من تحملين محور حياتى كلها ” .

وواصل محمد محمود عبد العزيز : ” أحبك من كل قلبى ولا أتمنى سوى أن يحفظك الله ويحفظ ذريتنا التى أنعم بها علينا .. دعواتكم ” .