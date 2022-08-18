الموت يفجع نجمة برنامج ” ذا فويس كيدز” في 6 من أقاربها بحادث حريق كنيسة أبو سيفين

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 05:43 مساءً - نعت ” ميريتيا عماد ” نجمة برنامج اكتشاف المواهب (ذا فويس كيدز) في أحد مواسمه وفاة 6 من أقاربها في حادث حريق كنيسة أبو سيفين في المنيرة يوم الأحد الماضي .

فنشرت ميريتيا عماد صورا لها برفقة أقاربها الراحلين ضحايا الحريق في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتبت في تعليقها على الصور : ” انتقلت إلى الأمجاد السماوية خالتي ماجدة نبيه حبيب وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وإبرام تامر وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سيفين إمبابة ” .

وتابعت : ” مع المسيح ذلك أفضل جدا .. اذكرونا أمام عرش النعمة .. بقى عندي 6 قديسين في السما .. بجد أنا مش مصدقة، هتوحشوني يا أغلى ما ليا ” .

يذكر أن حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة الذي اندلع نتيجة ماس كهربائي كان قد أسفر عن وفاة 41 شخصا، و14 مصابا أغلبهم من الأطفال الذين تواجدوا في حضانة الكنيسة .