شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الشاب علي فايز والمخرج خالد جلال: رحمك الله يا ولدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج خالد جلال عن وفاة الفنان الشاب علي فايز، حيث كتب علي حسابه بموقع فيس بوك، "علي فايز المهذب الهادئ الموهوب .. رحمك الله يا ولدي و ألهم أسرتك وزملائك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك و اسكنك فسيح جناته".

وفي سياق مختلف ينشغل المخرج خالد جلال حاليا بمسرحية "انستونا" ، حيث بدأت النجمة دنيا سمير غانم أولى بروفات مسرحيتها الجديدة "آنستونا"، والتي تعد تجربتها الأولى في المسرح، وأجرت أسرة العرض المسرحى البروفات الأولى وشارك بها كلا من دينا سمير غانم، بيومى فؤاد، سامى مغاورى، ومجموعة من تلاميذ خالد جلال.

وحرص المخرج خالد جلال على تواجد جميع أبطال العرض المسرحى "آنستونا"، لاسيما أن العرض يحتاج التفاف الجميع حتى يخرج بشكل مبهر للجمهور في أولى تجارب دنيا المسرحية، كما يحضر خالد جلال 5 استعراضات كاملة في العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى .

وفى سياق آخر، يعرض حالياً لدنيا سمير غانم " وهشام ماجد فيلم "تسليم أهالى بمشاركة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

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علي فايز



علي فايز



علي فايز