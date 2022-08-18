شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم " تسليم أهالى" يحصد 14.2 مليون جنيه إيرادات بعد 15يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "تسليم أهالى" إيرادات بلغت 625 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأربعاء ليصل اجمالى ما حصده الفيلم إلى 14مليوناً و 225 ألف جنيه خلال 15 يوم عرض، اذ انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس الماضى، وتخوض به دنيا سميرغانم أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.

وقرر القائمون على الفيلم إهداؤه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها، فيما صمم جمهور دنيا سمير غانم صورة لحضور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عرض الفيلم، وظهرت بجانب دنيا وهشام ماجد، لتنشر دنيا الصورة وتشيد بروعة التصميم.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.