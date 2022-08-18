شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الشرعى يكشف سبب وفاة الممثلة العالمية آن هيشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الطبيب الشرعى عن سبب وفاة الممثلة العالمية آن هيشى بشكل رسمى حيث توفت، بسبب استنشاق الدخان والإصابات الحرارية، بعد حادث السيارة المفجع، حسبما نشر موقع الديلى ميل.



ان هيشى

وتوفت آن هيشى عن عمر يناهز 53 عامًا بعد أسبوع واحد من حادث السيارة الذى يعتقد أنها كانت تقودها وهى تحت تأثير الكوكايين فى لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن هيشى التى كان تعانى من الإدمان، كانت نسبة الكوكايين بجسدها أثناء القيادة عالية وتعرضت لإصابات خطيرة.

وكان أصدقاء وعائلة الممثلة العالمية آن هيشي، قد أعلنوا أنها توفيت أولا دماغيًا بشكل رسمى وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية فى حادث سيارة فى لوس أنجلوس، الأسبوع الماضى، حيث أصيبت حينها إثر اصطدام سيارتها الذى نتج عنه اشتعال النيران فى السيارة.

وعانت هيتشي، التى دخلت مركز جروسمان بيرن فى مستشفى ويست هيلز، بشمال لوس أنجلوس، من إصابة شديدة فى الدماغ بسبب نقص الأكسجين فى حادث 5 أغسطس