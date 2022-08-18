شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الشافي يقود الفرقة الموسيقية بحفل على الحجار بمهرجان القلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود اليوم الخميس المايسترو الكبير أحمد عبد الشافي الفرقة الموسيقية في حفل النجم على الحجار ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فى ثانى أيامه.

وكان الحجار قد شارك متابعيه بمقطع فيديو لبروفات الحفل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار باقة من أشهر أغنياته، ومنها: "عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمي"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللي اشترى منك ماوزنش".

وكان النجم هشام عباس قد افتتح أولى حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، أمس الأربعاء، والذي رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: عينيها السود، وسمعتينى، وتعالى، وعامل ضجة، وقول عليا مجنون، ومتطبليش، وبالحب هتخدى عينى، وحبيب قلبى، وفينه، ونارى نارى، وأشعل حفله بأغنية يتربى في عزو وليلة يا ليلة.

وانطلقت أمس فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.