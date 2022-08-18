خانه التعبير.. مصير بلاغ محمد مدين ضد حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلى أين وصلت بلاغات الملحن محمد مدين، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب اتهامه للملحن، بسرقة لحن الأغنية التي قدمها النجم محمد حماقي "حاجة مستخبية"، من أغنية تركية.

المستشار القانوني نزيه مسعود "محامي الملحن محمد مدين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:" المطرب حسن شاكوش، قدم اعتذارا إلى الملحن محمد مدين، ووعده بعدم تكرار الواقعة مجددا، مؤكدا احترامه وتقديره، وأوضح أنه خانه التعبير فقط خلال حديثه في اللقاء التلفزيوني".

وتابع:" من جانبه وافق الملحن على الصلح، وتم التنازل عن بلاغات التشهير والإساءة إلى السمعة، والتي كان يواجه بسببها المطرب عقوبات بالسجن تصل إلى مدة عاما".

وبدأت الأزمة، بعد ظهور مطرب المهرجانات حسن شاكوش في برنامج "الحكاية"، وإشارته إلى أن لحن أغنية النجم محمد حماقي "حاجة مستخبية" الذي وضعه الملحن محمد مدين، مسروق من أغنية تركية، قبل أن يقوم هو باقتباس نفس اللحن لمهرجان "بنت الجيران" الذي قدّمه مع عمر كمال.

ومع تصاعد الأزمة التي أشعلها "شاكوش"، قام الملحن محمد مدين، بإعلان اتخاذه الإجراءات القانونية، ضد مطرب المهرجانات.